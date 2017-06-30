شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول للولايات المتحدة، وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان يونين سكوير في نيويورك، منددين بقرار المحكمة حول أمر ترامب التنفيذي.

وقال مراد عودة من ائتلاف الهجرة في نيويورك، خلال التجمع، إن إظهار مسألة الأمن الوطني كسبب من أجل تطبيق الحظر على المسلمين، أمر مضحك، وفي لوس أنجلوس، تجمع العشرات من المتظاهرين وناشطين من منظمات مجتمع مدني، في مطار المدينة الدولي، مستنكرين الأمر التنفيذي المشروط.

وأصدرت المحكمة العليا قرارها، الاثنين الماضي، بقبول الاستماع لدفاع الرئيس الأمريكي، في أكتوبر المقبل، حول قرار حظر السفر المعدل الذي أصدره ضد 6 دول هي إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا، حسب ما أفادت قناة “trt” التركية، اليوم الجمعة.

وسمحت المحكمة العليا، لترامب، بتطبيق حظر السفر المشروط والمؤقت، الذي أصدره ضد القادمين من الست دول ممن لا يملكون أي صلة داخل الولايات المتحدة، كالدراسة أو العمل أو الأقارب، حتى الانتهاء من البت في هذه القضية.

ووقع “ترامب”، في 6 مارس الماضي، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة، ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب، في 27 يناير الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة تنظيم داعش، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء، وأثار الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ”العنصري”، احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.