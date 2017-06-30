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مقتل شخصين إثر تفجير نفذته انتحاريتان في النيجر
شرطة النيجر

مقتل شخصين إثر تفجير نفذته انتحاريتان في النيجر

2017-06-30 12:12:02
أ ش أ

أعلنت مصادر أمنية مقتل شخصين اثر تفجير نفذته انتحاريتان في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب شرق النيجر.

ونقلت صحيفة “فانجارد” النيجيرية، عن المصادر الأمنية قولها، إن انتحاريتين تسللتا إلى مخيم اللاجئين وفجرتا حزاميهما الناسفين، مما أسفر عن مقتلهما على الفور، ومقتل مدنيين آخرين من المخيم.

وذكرت الصحيفة أن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة “بوكو حرام” هي التي نفذت التفجير الذي وقع في قرية “كاباليوا” الواقعة في شمال مدينة “ديفا” بجنوب شرق النيجر والقريبة من نيجيريا.

يشار إلى أن تمرد جماعة “بوكو حرام” الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا وامتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 6ر2 مليون آخرين.

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