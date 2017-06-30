القوات العراقية: من 200 إلى 300 داعشي محاصرين في المدينة القديمة بالموصل

قالت قوات مكافحة الإرهاب العراقية اليوم الجمعة، إن عدد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحاصرين في المدينة القديمة بغرب الموصل يقدر بحوالي من 200 إلى 300 داعشي غالبهم من الأجانب.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم عن قائد القوات الفريق الركن عبد الغني الأسدي قوله ، إن النصر النهائي على داعش سيعلن في الأيام القليلة القادمة .

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول ، قد صرح بإن رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة حيدر العبادي سيعلن بيان النصر قريبا جدا، داعيا العراقيين إلى التحضير للاحتفالات .

واستعادت القوات العراقية الخميس جامع النوري الكبير حيث كان الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في خطوة اعتبرتها بغداد إعلانا “بانتهاء دويلة الباطل الداعشية”.