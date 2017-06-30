أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعي واجمالي حركة السفن بالموانئ اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة.

وأضافت أنه من المنتظر دخول سفينتين حاويات كما غادر الميناء سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة، كما يتواجد على الرصيف أيضا سفينة صب جاف (غلال) كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات.