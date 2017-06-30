وزير الدفاع الروسي:استفزازات قوات التحالف تساهم في توسع أنشطة الإرهابيين في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو “إن استفزازات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة يساهم في توسيع أنشطة المنظمات الإرهابية في سوريا”.

وأضاف شويجو - في تصريحات اليوم الجمعة - ” أنه بعد قصف الطيران الأمريكي الطائرة السورية في منطقة الرصافة في جنوب محافظة الرقة، أوقفت وزارة الدفاع الروسية الاتصالات مع الجانب الأمريكي في إطار مذكرة التفاهم حول الوقاية من الحوادث وضمان سلامة الطيران ” .

وأعلن شويجو أن إجراءات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تقتصر حاليا على المناطق المتفق عليها في منطقة التنف جنوب سوريا وشرقي الفرات.

وفيما يتعلق بمناطق تخفيف التصعيد،أكد وزير الدفاع الروسي ” أن روسيا وتركيا وإيران ينتهون حاليا من تجهيز وثائق تحدد حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ونظام المراقبة”.

وكشف أن اجتماع أستانا القادم من المفترض أن يبحث مسألة إنشاء لجنة سورية للمصالحة الوطنية.