"الدفاع والأمن القومى ببرلمان ليبيا" تطالب بمنع دخول سفير إيطاليا2017-06-30 11:57:44
اعتبرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى المنشور الصادر عن السفارة الإيطالية فى ليبيا بالاستخفاف بقوائم الإرهاب وإهانة للبرلمان الممثل فى اللجنة وتدخلا سافرا فى الشأن الداخلى الليبى.
وطالبت اللجنة فى بيان صحفى لها، اليوم، الخميس، رئيس هيئة السيطرة والقضاء فى ليبيا بعدم إعطاء الإذن الأمنى لدخول السفير الإيطالى جوزيف برونى عبر المنافذ الخاضعة للشرعية إلا بعد اعتذار السفارة عن ما وصفتها بـ”الإهانة” الصادرة عنها.
وكانت السفارة الايطالية فى ليبيا نشرت فى 15 يونيو الجارى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر اعتبرتها لجنة الدفاع بمجلس النواب مسيئة للدولة الليبية قبل أن تعود السفارة وتحذف التغريدة من حسابها.
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