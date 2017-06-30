هولندا تؤجل فتح سفارتها بطرابلس وترسل مبعوثا دائمًا إلى ليبيا2017-06-30 11:55:01
أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاق سفارتها فى العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة إلى أن من المبكر إعادة فتح السفارة الهولندية في العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية كريس باكير فى بيان له: “إن هولندا ترسل مجددا مبعوثا خاصا بها إلى طرابلس»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه من المبكر جدا إعادة فتح السفارة فى العاصمة الليبية لأن هذا الأمر «يتطلب أيضا مزيدا من الأموال”.
واتخذت الحكومة الهولندية هذا القرار بعد اجتماع بين وزير الخارجية الهولندى بيرت كوندرز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي يزور هولندا.
وبحسب كوندرز فإن إرسال مبعوث دبلوماسى دائم هى «خطوة أولى مهمة وتتيح لهولندا متابعة الوضع المعقد فى ليبيا كما تتيح إقامة علاقات افضل مع السلطات الليبية ومواكبة أفضل لبرامجنا للدعم فى ليبيا».
ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، فائز السراج أول أمس الأربعاء، إلى مدينة لاهاي في زيارة رسمية إلى هولندا بدعوة من رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، بحسب مأعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي .
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