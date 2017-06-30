أقامت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس بقطاع غزة، منطقة عازلة مع الحدود الجنوبية مع مصر ضمن ضبط التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.

وأكد اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في غزة، أن هنالك لجنة فنية ستغادر قطاع غزة إلى مصر، لشراء ما يلزم من أدوات ومعدات وتجهيزات ضرورية لتأمين الحدود البينية.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن ما يجري حاليا هو إنشاء منطقة عازلة علي الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية، من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدِّرات وتسلل المطلوبين.