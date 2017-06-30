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وزير الاتصالات يعرض أول موبايل مصري من الجيل الرابع
ياسر القاضي وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يعرض أول موبايل مصري من الجيل الرابع

2017-06-30 11:49:48
أ ش أ

عرضت وزارة الاتصالات صباح اليوم الجمعة، في برنامج «صباح الخير يامصر» أول موبايل مصرى ينتمي للجيل الرابع.

وقدم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التهنئة للشعب المصري على إنتاج أول موبايل مصرى، مؤكدًا أن هذا الموبايل به إمكانيات كبيرة وسعره منافس.

وقال القاضي إن استراتيجية الحكومة ومنها استراتيجية وزارة الاتصالات “تعد استراتيجية كاملة” قائمة على إتاحة الخدمات للمواطنين بجودة عالية جدا وتتطابق مع المعايير الدولية وعلى التصنيع الإلكتروني والتدريب.

وكشف عن عدة مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات تم تنفيذها وأخرى يتم حاليًا تنفيذها طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب “القاضي” عن أمله في أن تكون “الصناعة المصرية” فاعلة في العالم والاقتصاد القومي أكثر من أن نكون نحن كمصريين مستهلكين أو مستخدمين لكل ما ينتجه العالم.

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