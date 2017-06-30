بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية2017-06-30 12:23:00
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري.
وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اليوم يحتفل الشعب المصري بذكري انتصار إرادته في ٣٠ يونيو ، في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٣ استردت مصر هويتها وأسقطت حكم جماعة الاخوان الإرهابية، التي اختطفت مصر وارادات إحلال الجماعة محل الدوله ، خرج الي الشارع اكثر من ٣٣ مليون مصريا يطالبون برحيل مرسي وجماعته”.
وأضاف: “وكان الجيش والشرطة يحميان ظهره في مواجهة تهديدات عناصر الاخوان وحلفائهم ، وعندما تدخل الجيش وأعلن انحيازه لمطالب الجماهير واسقط حكم الاخوان ، كان بذلك يحمي البلاد من خطر الحرب الأهلية والسقوط”.
وتابع قائلا: “تحية إلي من ضحوا لأجل ان نعيش، تحية الي كل من خرج مدافعا عن الوطن وعزته وحريته، تحية الي مؤسسات الدولة المصرية التي قاومت وواجهت وانتصرت واستعادت مصر المختطفة”.
اليوم يحتفل الشعب المصري بذكري انتصار إرادته في ٣٠ يونيو ، في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٣ استردت مصر هويتها وأسقطت حكم جماعة الاخوان الارهابيه— مصطفى بكري (@BakryMP) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
التي اختطفت مصر وارادات إحلال الجماعة محل الدوله ، خرج الي الشارع اكثر من ٣٣ مليون مصريا يطالبون برحيل مرسي وجماعته ، وكان الجيش والشرطة— مصطفى بكري (@BakryMP) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
يحميان ظهره في مواجهة تهديدات عناصر الاخوان وحلفائهم ، وعندما تدخل الجيش وأعلن انحيازه لمطالب الجماهير واسقط حكم الاخوان ، كان بذلك— مصطفى بكري (@BakryMP) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
يحمي البلاد من خطر الحرب الأهلية والسقوط ، تحية الي من ضحوا لأجل ان نعيش ، تحية الي كل من خرج مدافعا عن الوطن وعزته وحريته ، تحية الي— مصطفى بكري (@BakryMP) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
مؤسسات الدوله المصريه التي قاومت وواجهت وانتصرت واستعادت مصر المختطفة— مصطفى بكري (@BakryMP) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
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