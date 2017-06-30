أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس إخماد 65 % من الحريق الذي اندلع بمعسكر 27 والغابة بورشفانة غربي العاصمة طرابلس.

وأكد أحد العاملين بهيئة السلامة، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل بشكل متواصل منذ يوم الأمس على إخماد الحريق حتى تتم السيطرة عليه بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع في معسكر الـ 27 والغابة بورشفانة، ووصل إلى عدد من منازل ومزارع المواطنين القريبة من الغابة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار المصدر إلى أن فرق الأطفاء التي شاركت في إخماد الحريق من أقسام طرابلس وتاجوراء وغرب الزاوية ومصفاة الزاوية وسهل جفارة وجنزور، إلى جانب عدد من الأجهزة الأمنية وبعض شباب ورشفانة.