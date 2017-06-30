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ألمانيا تفرض غرامة 50 مليون يورو على مخالفات مواقع التواصل
مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا تفرض غرامة 50 مليون يورو على مخالفات مواقع التواصل

2017-06-30 11:36:51
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مررت ألمانيا قانونا جديدا يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للكراهية وتنشر أخبارا كاذبة.

وأوضحت إذاعة “بي بي سي”، أن القانون الجديد يشمل التطبيق على مواقع يوتيوب، وفيس بوك، وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي والتي يستخدمها نحو مليوني مواطن ألماني في حال نشرها محتوى مثير للكراهية أو أي مواد إجرامية وذلك خلال 24 ساعة من توقيت النشر.

وقالت الإذاعة، اليوم الجمعة، إن السلطات تقيم المحتوى المشكوك في كونه غير قانوني خلال 7 أيام من نشره، مؤكدة أن عدم الامتثال للشروط يعرض المواقع المذكورة لعقوبات تصل إلى 50 مليون يورو، وهو ما أدانته منظمات حقوقية ألمانية.

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