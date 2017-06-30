أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل، مدنا ذكية تحقق المجال التكنولوجى للمواطنين والحكومة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على أن تكون المدن القديمة وكل المدن المصرية مدنا ذكية أيضا، ويشدد على سرعة بناء مدينة المعرفة الجديدة التى سيتم إقامتها فى العاصمة الجديدة، موضحًا أنه تم الانتهاء حاليا من تصميم شكل المدينة وتم عرضه على الرئيس ويتم حاليا توفير الأرض وإعادة ملكيتها لوزارة الاتصالات.

وأكد وزير الاتصالات، أن مدينة المعرفة المزمع إقامتها ستكون على 4 مراحل، مشيرا إلى أن هناك رغبة قوية فى دمج هذه المراحل والانتهاء من المدينة فى أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالمعايير الدولية.