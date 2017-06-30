الرئيس الكوري الجنوبي: حل القضية الشمالية أقرب الآن من أي وقت مضى2017-06-30 11:34:18
صرح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، بأن حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي، أصبح أقرب من أي وقت مضى، وذلك في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت صحيفة “ذا كوريا هيلارد” الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عن جيه -إن، قوله خلال اجتماعه بأعضاء من الكونجرس الأمريكي بما في ذلك رئيس مجلس النواب باول راين، إن الهدف الرئيسي بالنسبة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو إنهاء البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي وكذلك برنامجها النووي، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تحالف قوي بين سول وواشنطن.
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن ترامب يولي اهتماما كبيرا بقضية البرنامج النووي الشمالي، ويضعه ضمن أولوياته القصوى، ولذلك أصبح حل القضية أقرب من أي وقت مضى، موضحا أنه في السابق لم يتم اتخاذ أي خطوات جوهرية ومؤثرة تجاه القضية الكورية الشمالية من قبل سول وواشنطن، بالرغم من أن القضية كانت لها أولوية بالنسبة للبلدين.
وردا على استفسار راين حول دور الصين في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، قال مون إن الصين تلعب دورا في حل القضية النووية الشمالية ، ولكن هناك غرف أخرى للعب أدوارا أكبر.
وأضاف الرئيس الجنوبي: “أعتقد بأن الصين بذلت جهودا كبيرة بعد القمة الأمريكية - الصينية، وأن كوريا الشمالية لم تقم بإجراء تجربة نووية سادسة بسبب جهود الرئيس ترامب والدور الذي تلعبه الصين”.
كما أشار إلى أنه بالرغم من عدم قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية سادسة إلا أن المشكلة لم يتم حلها بشكل نهائي، حيث تم رصد تحضيرات من قبل بيونج يانج، ومن الممكن أن تقوم بإجراء تجارب في أي وقت، ولذلك أكد على وجود دور أكبر للصين يجب أن تقوم به.
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