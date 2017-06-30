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"هونج كونج" تطلق سراح 26 محتجا على زيارة الرئيس الصيني
نائب الرئيس الصينى شي جين بينغ

"هونج كونج" تطلق سراح 26 محتجا على زيارة الرئيس الصيني

2017-06-30 11:31:41
وكالات

أطلقت شرطة هونج كونج اليوم الجمعة، سراح 26 محتجا موالين للديمقراطية اعتقلتهم عشية مجيء الرئيس الصيني شي جين بينغ للمدينة بمناسبة الذكرى العشرين لعودتها إلى الحكم الصيني.

وذكرت الشرطة في بيان أنها أفرجت عن كل المعتقلين بكفالة وأنه يتعين عليهم التواصل مع السلطات في أواخر سبتمبر/ أيلول. ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وألقت الشرطة يوم الأربعاء القبض على المحتجين ومن بينهم زعيم للاحتجاجات الطلابية يدعى جوشوا وونغ وذلك بعدما تسلقوا نصبا يرمز إلى تسلم الصين للمدينة من بريطانيا.

وقال شي أمس الخميس إن الصين ستعمل في سبيل تأمين “مستقبل بعيد المدى” للحكم الذاتي في هونغ كونغ لكنه يواجه مدينة منقسمة بها محتجون يشعرون بالغضب لما يعتبرونه تدخلا صينيا في شؤون بلادهم.

ووصل شي إلى هونغ كونغ أمس للاحتفال غدا السبت بذكرى تسليم المدينة للصين كما ستؤدي كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة للبلاد اليمين الدستورية أمامه.

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