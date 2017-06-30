أعلنت قطر، في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، لتلتحق بالقوات الموجودة حاليًا، والتي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة: إن “القوات التركية تستكمل عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رسمية بدأها وزير الدولة القطري لشئون الدفاع خالد بن محمد العطية، إلى أنقرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الجمعة، بنظيره التركي فكري إيشق، كما سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت أنه من المتوقع أن تـبحث خلال الزيارة الأزمة الخليجية، خاصة مطالبة الدول العربية بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتطورات الأزمة الخليجية التي تصاعدت مع إعلان عدد من الدول مقاطعة قطر، وفرض حصار بري وجوي عليها، مضيفة أن المباحثات ستشمل أيضًا ملف القاعدة العسكرية في قطر والتي طالبت دول الحصار بإغلاقها ضمن المطالب التي أرسلتها إلى الدوحة قبل أيام.

ويذكر أن قطر كانت وقعت مع تركيا عام 2014، اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، فيما صادق البرلمان التركي على الاتفاقية واعتمدها في يونيو الجاري، وعلى أساسها أرسلت أنقرة دفعتين من القوات التركية إلى قطر في مهام تدريبية.