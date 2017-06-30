لقي 19 جنديا بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 86 آخرون ، خلال العمليات العسكرية الأخيرة في منطقتي الصابري وسط البلاد بمدينة بنغازي شرقي البلاد بدءا من 22 يونيو الجاري حت الآن.

وكشفت مصادر عسكرية وطبية لبوابة “الوسط” الليبية، أن مستشفى «الجلاء للجراحة والحوادث» تسلم 19 قتيلاً و86 جريحًا من الجيش الليبي خلال العمليات العسكرية الأخيرة في منطقتي الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقالت المصادر، اليوم الجمعة، إن هذا الإحصاء يشمل الفترة من 22 يونيو الجاري؛ وقت انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة بالمدينة، حتى الآن .

ويذكر أن قوات الجيش الليبي شنت هجومًا واسعًا على مواقع التنظيمات الإرهابية بمنطقتي الصابري ووسط البلاد «سوق الحوت» وفرضت سيطرتها على مواقع جديدة، وفي انتظار التعليمات والأوامر لبدء معركة الحسم والسيطرة على ما تبقى في المنطقتين.