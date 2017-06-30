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بدء توافد النجوم على مسقط رأس ميسي
ميسي وزوجته
ميسي وزوجته

بدء توافد النجوم على مسقط رأس ميسي

2017-06-30 11:34:02
متابعات

يتوافد العديد من نجوم كرة القدم والمشاهير على مستوى العالم على مدينة “روساريو” الأرجنتينية اليوم الجمعة لحضور حفل زفاف نجم الكرة الإرجنتيني ليونيل ميسي .
وجدير بالذكر، أن مدينة “روساريو” الأرجنتينية مسقط رأس ميسي وصديقته انطونيلا روكوزو حفل زفافهما اليوم بأحد الفنادق بالمدينة.
ومن المعروف، أن ميسي وانطونيلا تربطهما علاقة حب منذ سنوات طويلة وقد أنجبا “تياغو” و”ماتيو”.
ومن أبرز المدعوون اليوم لحفل الزفاف هم  صمويل ايتو، وزافي هيرنانيدز، وفابريجاس، وكارلوس بويول، الارجنتينيان اجويرو وايزيكل لافتزي، ولويس سواريز ونيمار وسيرجيو بيسكتس، وجيرارد بيكيه وزوجته المطربة شاكيرا.
كما ذكرت تقارير صحفية اليوم عن احتمالية حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما نفته أنباء أخرى نتيجة انشغال “الدون” بالاحتفال بميلاد ولديه التوأم.




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