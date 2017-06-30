قال الخبير الاقتصادي محمد نجم إن الجيل الحالي، من سيدفع تكلفة أخطاء عشرات الأجيال السابقة، مؤكدًا أن آراء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صحيحة اقتصاديًا وعلميَا.

وأضاف :نجم”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “8 الصبح”، المذاع علي فضائية “dmc”، صباح اليوم الجمعة، أن قدرة تحمل الاقتصاد المصري انهارت، لافتًا إلى أننا نتحمل حاليًا فشل محاولات الإصلاح الاقتصادي الذي قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث رفع الدعم عن بعض السلع ورفض المواطنين ذلك الأمر وقاموا بالتظاهر.

وتابع أنه منذ ذلك الحين وجميع الحكومات تتراجع عن قرارات الإصلاح الاقتصادي خوفًا من تكرار هذه التظاهرات، موضحًا أن الاقتصاد المصري فقد القدرة علي تحمل هذا الدعم، فكان من الضرورة زيادة الأسعار ورفع الدعم قليلًا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تأجيل خطوات الإصلاح الاقتصادي سيقضي علي البلد ومستقبلها، منوهًا عن أن تحمل المواطن المصري للصعوبات التي نمر بها حاليًا سيوفر حياة كريمة مستقبلًا وللأجيال القادمة.