12 رحلة طيران اليوم لعودة المصريين العاملين بقطر عبر الكويت2017-06-30 11:13:04
أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن أربع شركات طيران بدأت فى تسيير 12 رحلة طيران للمشاركة فى عودة المصريين العاملين بقطر إلى مصر عبر الكويت لقضاء اجازاتهم الصيفية بعد وقف الرحلات بين البلدين عقب قطع العلاقات المصرية القطرية أوائل يونيو الحالى.
وقالت المصادر : تنظم مصر للطيران أربع رحلات من بينها رحلة إضافية و3 منتظمة وهى بأرقام 611 و 613 و 621 والإضافية برقم 2615 وتنظم طيران الجزيرة أربع رحلات أيضا حيث تنظم رحلتين منتظمتين برقم 534 و 538 ورحلتين إضافيتين برقم 1540 و 1542 وتنظم الخطوط الكويتية 3 رحلات 541 و 543 و إضافية برقم 1801 وتنظم طيران النيل رحلة واحدة برقم 162 كما يصل عدد من المصريين العاملين بقطر عن طريق الأردن وسلطنة عمان و لبنان رغم إنخفاض عدد العائدين من قطر بعد تفضيل بعض المصريين العاملين الإستمرار فى قضاء أجازاتهم الصيفية فى قطر بعد زيادة تكلفة عودتهم عن طريق دول أخرى بعد وقف الرحلات المباشرة.
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