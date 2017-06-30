ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر.

لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما، وقالت: ” لست وزير الداخلية المصري لكي أسجن أحداً. إنما من يُقبض عليه في قضية الإخلال بالآداب العامة، فسيكون مصيره السجن. إذاً، لا دخل لي بسجن فلّة”.

وأضافت: “في تلك الفترة، أتيت من تونس الى القاهرة لألتحق بأكاديمية الفنون وألتقي بأهم الشعراء والملحنين، أمثال عبدالوهاب محمد وعمّار الشريعي. وحينذاك انتشرت صور فلّة في المكان الذي أُلقي القبض عليه فيه”.

ووجهت رسالة لفلة قائلة: “أقول لها «الله يهديكِ»، وأطلب منها أن تكفّ عن شتمي، لأنها لا تعرفني، وأتحدّاها على الهواء ان نُجري معاً تحاليل دم للتأكد ممن يتعاطى الممنوعات، فأنا طوال عمري لم أدخّن السجائر”.

وتابعت، في حوارها بمجلة “لها”: “على فلة أن تحترم الجزائر، البلد العظيم الذي تنتمي إليه. وللأسف، يضحك الإعلاميون على فلّة ويشجّعونها على القيام بتصرفات لا تليق بالشاشة، مثلما ظهرت على شاشة Mtv… أوَليس هذا التصرف عيباً في حق الجزائر؟”.

يذكر أن لطيفة كانت قد هاجمت فلة الجزائرية خلال حلولها ضيفة على برنامج “100 سؤال”، حيث قالت إنها دائما ما تهاجمها بلا سبب، ثم تطلب التقاط صور معها، واصفة إياها بأنها غير متزنة وكل وقت بحال.

فردت فلة الجزائرية، خلال استضافتها ببرنامج “الحلقة الأخيرة”، على اتهام لطيفة بقولها: “هو في حد بيشرب اكتر منها يعني؟، وانا عندي قرحة المياه الغازية ممنوعة لي.. هناك اشخاص أذكياء على لؤم هي منهم”.