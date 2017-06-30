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بالصور.. البرلمان الألمانى يقر قانونا يسمح للمثليين بالزواج
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بالصور.. البرلمان الألمانى يقر قانونا يسمح للمثليين بالزواج

2017-06-30 11:21:38
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أقر البرلمان الألمانى، اليوم الجمعة، مشروع قانون يسمح للمثليين بالزواج وتبنى الأطفال. بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وصوت 393 نائبا لصالح المشروع مقابل 226 نائبا ضده، كما امتنع أربعة من أعضاء البرلمان عن التصويت.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها شخصيا لا تزال تعارض شرعنة الزواج بين المثليين، لكنها أعربت عن أملها فى أن يؤدى إقرار المشروع بهذا الشأن إلى تعزيز السلام الاجتماعى فى ألمانيا.

ويذكر فى هذا السياق أن ميركل غيرت مؤخرا موقفها من مسألة الزواج بين المثليين ودعت أعضاء حزبها “الاتحاد الديمقراطى المسيحي” إلى التصويت بحرية بشأن مشروع القانون المذكور دون ضرورة الخضوع لموقف الحزب العام.

وتجدر الإشارة إلى أن 20 دولة فى العالم تسمح بزواج المثليين، بما فى ذلك 14 دولة فى القارة الأوروبية.

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