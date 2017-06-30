بالصور.. البرلمان الألمانى يقر قانونا يسمح للمثليين بالزواج2017-06-30 11:21:38
أقر البرلمان الألمانى، اليوم الجمعة، مشروع قانون يسمح للمثليين بالزواج وتبنى الأطفال. بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وصوت 393 نائبا لصالح المشروع مقابل 226 نائبا ضده، كما امتنع أربعة من أعضاء البرلمان عن التصويت.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها شخصيا لا تزال تعارض شرعنة الزواج بين المثليين، لكنها أعربت عن أملها فى أن يؤدى إقرار المشروع بهذا الشأن إلى تعزيز السلام الاجتماعى فى ألمانيا.
ويذكر فى هذا السياق أن ميركل غيرت مؤخرا موقفها من مسألة الزواج بين المثليين ودعت أعضاء حزبها “الاتحاد الديمقراطى المسيحي” إلى التصويت بحرية بشأن مشروع القانون المذكور دون ضرورة الخضوع لموقف الحزب العام.
وتجدر الإشارة إلى أن 20 دولة فى العالم تسمح بزواج المثليين، بما فى ذلك 14 دولة فى القارة الأوروبية.
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
أبو حامد: «30 يونيو» ثورة تحرير الوطن
احيا الدكتور محمد أبو حامد النائب البرلماني الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، واصفا اياها بأنها “ثورة استرداد وتحرير وطن”. وقال أبو حامد من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 06:20:41 GMT
-
صورة نادرة لميسي وزوجته في مرحلة الطفولة
تداولت عدد من الصحف والمواقع الأرجنتينية صورة نادرة تجمع بين ليونيل ميسي وزوجته انطونيلا روكوزو في مراحلهما العمرية المختلفة. وجدير بالذكر، أن مدينة “روساريو” ...Fri, 30 Jun 2017 09:10:33 GMT
-
«O3 مصر» تحذر المنتجين من التعاقد مع محمد رمضان
أكدت شركة «O3 مصر» استمرار أحكام ومفاعيل عقدها المبرَم مع الفنان المصري محمد رمضان، لمدة ثلاث سنوات قادمة. وأصدرت الشركة بيان قالت فيه: «إن الفنان محمد رمضان، وخلال ...Fri, 30 Jun 2017 08:56:49 GMT
-
إجراءات أمنية مشددة بعدد من المحافظات في ذكرى ثورة 30 يونيو
كثفت مديريات الأمن بعدد من المحافظات اليوم الجمعة من إجراءاتها الأمنية تنفيذا لخطة تأمين احتفالات المواطنين بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو. ففي محافظة الأقصر بدأت ...Fri, 30 Jun 2017 08:49:35 GMT
-
مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ فى ذكرى ثورة 30 يونيوFri, 30 Jun 2017 08:43:38 GMT
-
جدة حلا الترك تتجاهل قرار والدها وتعلن انضمامها لشركة إنتاج جديدة
تجاهلت جدة حلا الترك، السيدة مها الترك، تهديدات ابنها محمد الترك بإبعاد ابنته عن الوسط الفني، وأعلنت انضمام حلا لشركة إنتاج جديدة. السيدة مها الترك أعلنت انضمام ...Fri, 30 Jun 2017 08:36:35 GMT