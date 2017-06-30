إجراءات أمنية مشددة بعدد من المحافظات في ذكرى ثورة 30 يونيو

كثفت مديريات الأمن بعدد من المحافظات اليوم الجمعة من إجراءاتها الأمنية تنفيذا لخطة تأمين احتفالات المواطنين بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

ففي محافظة الأقصر بدأت مديرية الأمن اليوم في تكثيف إجراءاتها الأمنية لتأمين الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيووأعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة وبمحيط المنشآت العامة والحيوية والمناطق السياحية والأثرية وفي جميع مداخل ومخارج المحافظة والطرق الصحراوية والسريعة الزراعية.

وكانت مديرية الأمن بقيادة اللواء عصام الحملي مدير الأمن قد وضعت خطة محكمة لتأمين احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو شملت تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية والخاصة وتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ونشر العناصر السرية والرسمية لمتابعة حركة الشارع أولا بأول .

كما تتضمن الخطة أيضا الدفع بمزيد من القوات حول المناطق الأثرية والسياحية وشركات الكهرباء والمياه ومحطة السكة الحديد والمطار ودور العبادة المسيحية والإسلامية والتأكيد على اليقظة التامة لرجال الأمن لمواجهة أية تهديدات فضلا عن توسيع قاعدة الاشتباه وتسيير حملات أمنية متكررة طوال 24 ساعة لتأمين مناطق التوتر العائلي والقضاء على البؤر الإجرامية وجمع الأسلحة غير المرخصة إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش للأفراد والسيارات من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والداخلية ومداخل ومخارج المحافظة والتدقيق في هويات القادمين والمغادرين من مراكز ومدن المحافظة المختلفة .

وفي محافظة بورسعيد أصدر اللواء زكي صلاح مدير الأمن تعليمات مشددة لقوات الأمن بضرورة اليقظة والتواجد بأماكن الخدمات وخاصة بنطاق المنشآت الحيوية ودور العبادة .

وناشد مدير الأمن المواطنين بالنزول والمشاركة في الاحتفال بالذكرى الرابعة بثورة ٣٠ يونيو .. مطالبا بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات..وأكد أنه سيتم بذل كافة الجهود للحفاظ على أمن البلاد واستقرار المواطنين وكل ما يلزم لرفع المعاناة عن كاهل البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات المرورية لتأمين الاحتفالات بميدان الشهداء وتم وضع بوابات إليكترونية لتأمين المواطنين .. مشيرا إلى أن الإدارة قامت بنشر مخبرين سريين من مباحث المرور بالمواقف لضبط تسعيرة المواصلات طبقا لما تم إقراره بالإضافة إلى تواجد ضباط نظاميين بالمواقف للتصدي لأي إثارة للشغب .. مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوفير ٣٠ ميني باص بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين .

وفي محافظة المنيا عقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن المنيا اجتماعا بضباط النظام والبحث بحضور نائب مدير الأمن وعدد من اللواءات مساعدي الأمن والعميد منتصر عويضة مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية لبحث الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

ووجه مدير الأمن بالتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية .

كما وجه مدير الأمن بضرورة الالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة.