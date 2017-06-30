بالصور.. زفاف بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان وسط نجوم تركيا2017-06-30 18:44:27
احتفل النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» بزفافه على خطيبته، الفنانة فهرية أفجان في حفل ضخم ضخم بحضور نخبة من ألمع نجوم تركيا.
الحفل أقيم بقصر سعيد حليم باشا المطل على جسر البسفور في مدينة إسطنبول، وهو نفس المكان الذي سبق وشهد حفل زفاف النجمين قادير دوغلو ونسليهان أتاغول، وحضر الزفاف أكثر من 500 شخصاً من مشاهير المجتمع التركي من مختلف المجالات، بالإضافة لنجوم الدراما التركية، ومن أبرزهم؛ كينان أميرزالي وزوجته سينيم كوبال، كرم بورسين وحبيبته الفنانة سيريناي ساريكايا، خديجة شنديل وزوجها بوراك سايشار، وغيرهم.
فستان فهرية كان حديث الجميع، حيث حمل توقيع مصمم الأزياء التركي رشيد باغزيباغلي، وعمل على تنفيذه حوالي 15 خياطاً، وقد كشف الفستان جانب كبير من ظهر الفنانة التركية، وجسد قوامها بشكل مثير، كما تأنق بوراك ببدلة كلاسيكية سوداء شديدة الأناقة.
وبعد عقد القران، طلت فهرية بفستان أبيض آخر ذو ذيل طويل، في الوقت الذي تخلت فيه عن طرحتها الطويلة، كما استبدل العريس جاكيت بدلته السوداء بآخر أبيض.
العروسان من المقرر أن يسافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل لمدة أربعة أيام، على أن يعود بوراك سريعاً لاستئناف نشاطه الفني بتصوير الموسم الثاني من فيلم «أخي أنا».
يُذكر أن فهرية احتفلت بخطبتها على بوراك أوزجفيت في ألمانيا، حيث تعيش أسرة العروس، بحفل بسيط مارس الماضي.
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