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بالصور.. عمرو سلامة ينهار في جنازة والده
جنازة والد عمرو سلامة

بالصور.. عمرو سلامة ينهار في جنازة والده

2017-06-30 10:46:42

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة المخرج المصري عمرو سلامة، خلال تشييع جثمان والده من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وظهرت والدته خلال العزاء بملابس بيضاء.

والدة عمرو سلامة انهارت في الجنازة وقامت إحدى أقاربها بمواساتها كما انهارت شقيقته أيضًا، وكان والد عمرو سلامة قد فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض في الفترة الأخيرة حيث كان يعاني من مشاكل في الكلى.

وشيع الجثمان وسط حضور الأقارب وغياب تام لنجوم الفن، باستثناء الفنان أحمد مالك فقط الذي حرص على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء إلى المخرج عمرو سلامة.

وكان والد عمرو سلامة يعاني من مشاكل في الكلى وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عالمنا.

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

جنازة والد عمرو سلامة

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