تداولت عدد من الصحف والمواقع الأرجنتينية صورة نادرة تجمع بين ليونيل ميسي وزوجته انطونيلا روكوزو في مراحلهما العمرية المختلفة.

وجدير بالذكر، أن مدينة “روساريو” الأرجنتينية مسقط رأس ميسي وصديقته انطونيلا حفل زفافهما اليوم بأحد الفنادق بالمدينة، بحضور العديد من نجوم كرة القدم مثل الكاميروني صمويل ايتو، وزافي هيرنانيدز، وفابريجاس، وكارلوس بويول، الارجنتينيان اجويرو وايزيكل لافتزي.

ومن المعروف، أن ميسي وانطونيلا تربطهما علاقة حب منذ سنوات طويلة وقد أنجبا “تياغو” و”ماتيو”.

