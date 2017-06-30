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رئيس «السكك الحديدية»: الانتهاء من تحديث المرفق خلال 30 شهر
اللواء مدحت شوشة
اللواء مدحت شوشة

رئيس «السكك الحديدية»: الانتهاء من تحديث المرفق خلال 30 شهر

2017-06-30 10:24:33
محيط- خالد الريس

أكد اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، أن “البنية الأساسية” في السكك الحديدية قد شهدت العديد من أعمال التطوير والتحديث بعد أن افتقرت للتطور منذ فترات بعيدة، مؤكدا أن الهيئة تعمل بتطوير جميع القطاعات بشكل موازي.
وتوقع شوشة من خلال تصريحات تلفزيوية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن يتم الانتهاء من مشاريع التطوير في خلال 30 شهر، مغلنا انه سيتم صيانة وتجديد 1200 كم من السكة بالقطاعين القبلي والبحري ووضع منظومة أليكترونية للمزلقانات للعمل بدون أي تدخل بشري.
واضاف أنه خلال العامين القادمين سيتم قدوم 700 عربة جديدة بالسكك الحديدية.

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