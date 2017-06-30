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جدة حلا الترك تتجاهل قرار والدها وتعلن انضمامها لشركة إنتاج جديدة
حلا الترك

جدة حلا الترك تتجاهل قرار والدها وتعلن انضمامها لشركة إنتاج جديدة

2017-06-30 10:25:56

تجاهلت جدة حلا الترك، السيدة مها الترك، تهديدات ابنها محمد الترك بإبعاد ابنته عن الوسط الفني، وأعلنت انضمام حلا لشركة إنتاج جديدة.

السيدة مها الترك أعلنت انضمام حلا لشركة انتاج جديدة وهي شركة “Platinum Records”، وذلك بدلا من شركة والدها Alturk production ، وهو ما سيتسبب له في خسائر كبيرة جدا.

كما أعلنت عن إنشاء حساب جديد لحلا على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “تابعوا حساب حفيدتي حلا الفنانة المليونية برعاية شركة بلاتينيوم ريكوردز. الله يحفظها ويبعد عنها كل الحساد”.

يذكر أن حلا كانت قد صرحت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”، أن دنيا بطمة هي التي كانت تضع لها الماكياج الكثيف، والذي كان يتسبب في الهجوم عليها، كما أكدت أنها لم تكن على علم بما ستقوله دنيا عن والدتها، خلال استضافتهما في أحد البرامج الفنية، وقد أثارت هذه التصريحات غضب والدها وزوجته،وأعلن تبرأه منه.

وهذه التصريحات قد أثارت غضب والد حلا بشدة وأعلن تبرأه منها، كما أكد أنه سيحارب لإبعادها عن الساحة الفنية، متهما والدتها وجدتها بمحاولة استغلالها من أجل المال.

حلا الترك

جدة حلا الترك

حلا الترك

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