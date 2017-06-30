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ميسي يحتفل بزفافه في مسقط رأسه
ميسي وانطونيلا
ميسي وانطونيلا

ميسي يحتفل بزفافه في مسقط رأسه

2017-06-30 10:12:19
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يحتفل نجم كرة القدم الإرجنتيني ونادي “برشلونة” الإسباني ليونيل ميسي اليوم الجمعة بزفافه على صديقته انطونيلا روكوزو.
وستشهد مدينة “روساريو” الأرجنتينية مسقط رأس العروسان حفل زفافهما اليوم بأحد الفنادق بالمدينة، بحضور العديد من نجوم كرة القدم مثل الكاميروني صمويل ايتو، وزافي هيرنانيدز، وفابريجاس، وكارلوس بويول، الارجنتينيان اجويرو وايزيكل لافتزي.
وجدير بالذكر، أن ميسي وانطونيلا تربطهما علاقة حب منذ سنوات طويلة وقد أنجبا “تياغو” و”ماتيو”.

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