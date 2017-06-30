فوجئ الفنان المصري ياسر جلال بمداخلة هاتفية من زوجته، على الهواء، خلال استضافته في برنامج “أحلى النجوم” على قناة “المحور”، مع الإعلامية بوسي شلبي.

بوسي شلبي سألت زوجة ياسر عن الصفات المشتركة بينه في الحقيقة وبين الشخصية التي قدمها في مسلسله الرمضاني “ظل الرئيس”.

زوجة الفنان قالت: “ياسر فيه الطيبة والجدعنة والحنية هو رجل جدا ويتحمل المسؤولية، ربنا أعطاه بقدر تعبه ومجهوده الحمد لله، وهو يستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا”.

ياسر تأثر بشدة بكلام زوجته، ولم يستطع السيطرة على دموعه، وقال: “أنا بحب الست دي أوي، أنا بعترف يا جماعة إني بحب مراتي حب كبير أوي لأنها جديرة بالحب، هي ست جميلة وعظيمة في كل حاجة”.

يذكر أن مسلسل “ظل الرئيس” حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، وعلا غانم، وهنا شيحة، وإيهاب فهمي، وهو من سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.