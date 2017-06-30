نقلت شبكة “روسيا اليوم ” اليوم الجمعة، نقلا عن موقع شبكة “IRIB” الإيرانية ما قيل إنها صورة لجثة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادى.

وعرض الموقع صورتين للبغدادى، حيا وميتا، وعنوان مقالة مرفقة بـ”وفاة البغدادى، وبداية نهاية حلم”.

وتجدر ملاحظة أن هذه الصورة المزدوجة ذاتها كانت تداولتها منذ عام مواقع إيرانية، أعلنت حينها، نقلا عن حكومة إقليم كردستان العراق، أن البغدادى، زعيم تنظيم “داعش” قتل مع ثلاثة من أقاربه فى محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن مسؤول مقرب من الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى قوله اليوم الخميس، إن من المؤكد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى لاقى حتفه.

وقال على شيرازى مندوب الزعيم الأعلى فى فيلق القدس للوكالة دون الخوض فى تفاصيل “الإرهابى البغدادى حتما مات”.