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مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ فى ذكرى ثورة 30 يونيو
مطار القاهرة‎

مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ فى ذكرى ثورة 30 يونيو

2017-06-30 10:39:12
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أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة حالة الطوارئ بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو مع إجراءات لتسهيل حركة الركاب إلى صالات ومنشآت المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم منع الراحات والإجازات وسط العاملين خاصة فى الأجهزة الأمنية وزيادة التواجد الأمنى فى الطرق والمحاور الرئيسية بالمطار وانتشار رجال الشرطة السرية فى مواقف انتظار السيارات وتشديد الإجراءات الخاصة بفحص الحقائب وبيانات الأشخاص لضبط أي محاولات للإخلال بالأمن أو تعطيل حركة الركاب فى طرق المطار وتشديد إجراءات الأمن فى الأكمنة الثابتة والمتحركة داخل حرم المطار.

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