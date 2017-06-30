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ترامب يشيد بموافقة الكونجرس علي مشروعي قانونين يتعلقان بالهجرة
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يشيد بموافقة الكونجرس علي مشروعي قانونين يتعلقان بالهجرة

2017-06-30 09:58:41
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموافقة مجلس النواب على مشروعي قانونين يتعلقان بالهجرة إحداهما عنوانه “لا ملاذ آمن للمجرمين” والآخر “قانون كيت” نسبة إلى مواطنة قتلت على يد مهاجر غير شرعي في كاليفورنيا.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب في تغريدتين، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الجمعة، عن أمله أن يحذو مجلس الشيوخ حذو النواب في مناقشة مشروعي القانونين وإقرارهما.

ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الأول بتصويت 228 عضوا مقابل اعتراض 195، فيما يهدف المشروع إلى حجب التمويل الحكومي عن المدن أو الولايات التي لا تتعاون مع السلطات الفدرالية فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت القناة إلى أن القانون الثاني حظي بموافقة 257 عضوا مقابل اعتراض 167، ويتعلق بفرض عقوبة السجن خمس سنوات كحد أدنى على المهاجرين الذين عبروا الحدود الأمريكية مرة أخرى بعد ترحيلهم.

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