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البرلمان العربي يهنئ السيسي بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو
الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ السيسي بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

2017-06-30 09:54:59
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هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن ما حققته مصر من إنجازات فى ثورة 30 يونيو عام 2013، يوضح للعالم قدرة رئيس وحكومة وشعب مصر، على مواجهة التحديات التى تواجه مصر داخليًا وخارجيًا، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مسلسل الفوضى، وغياب الأمن وانهيار مؤسسات الدولة، والذى كان سيؤدي حتمًا إلى إضعاف الدولة المصرية، وتمزيق وحدة المجتمع المصري، وإخراج دولة مصر الفاعلة من معادلة حفظ الأمن القومي العربي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن دولة مصر اليوم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عادت إلى محيطها العربي، وتمارس دورًا فاعلًا ومؤثرًا في دعم قضايا الأمة العربية، والحفاظ على الأمن القومي للأمة العربية.

وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن ثقته في أن الشعب المصرى العظيم الذي خرج في 30 يونيو 2013؛ ليملأ ميادين مصر المحروسة فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، قادر على وحدة الصف، والتكاتف التام ليبقي هذا اليوم علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية، والثقافة الوطنية وبناء الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن والتقدم والنهضة.

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