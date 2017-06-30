أكد اللواء اركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والإركان، أن ثورة “30 يونيو” قطعت الخيط الرفيع بين الإقدام والإحجام، مشيرا إلى أنها احبطت مخططات لتفتيت المنطقة وتدمير الجيوش ومخطط الشرق الأوسط الكبير.

ووصف الشهاوي من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابع للتلفزيون المصري، الثورة بأنها علامة فارقة على المستوى العالمي حيث ساعدت في عمل توازن الاستراتيجي.

مصر الدولة الوحيدة لا يسيطر بها الرهاب على أي شبر من أراضيها بفضل الجيش المصري، مؤكدا أن الجيش المصري هو العاشر عالميا في تقرير “جلوبا فاير باور”.

وأوضح أن مصر استعادت هويتها الوطنية عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ثورات الربيع العربي أجهضها ثورة 30 يونيو التي وصفها بـ “الربيع المصري”.