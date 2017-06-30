الأمم المتحدة: إيران لا تفي بإلتزاماتها الدولية وتنتهك قرارات مجلس الأمن2017-06-30 08:42:06
كشفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس الخميس، أن الأدلة تؤكد أن إيران “انتهكت بصورة متكررة ومتعمدة” قرار مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها النووي، مذكّرة بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يراجع الاتفاق الذي وصفه مرارا بـ”الكارثي”.
وقالت هايلي إن “عمليات إطلاق صواريخ بالستية بصورة متكررة والعمليات المثبتة لتهريب أسلحة”، إضافة إلى شراء تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ وانتهاك حظر السفر المفروض على مسؤولين عسكريين إيرانيين هي كلها أدلة على أن إيران لا تفي بالتزاماتها الدولية.
وانتقدت مجلس الأمن الدولي لتقاعسه عن القيام بأي تصرف ضد إيران، وقالت “أخفق مجلس الأمن حتى في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات للرد على هذه الانتهاكات”، مضيفة “علينا... أن نظهر لإيران أننا لن نتسامح مع تكبرها السافر على قرارات الأمم المتحدة”.
وكان مجلس الأمن أصدر قبل عامين القرار 2231 الذي كرس الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي، ورفع عنها العقوبات الاقتصادية وفرض بالمقابل قيودا على برنامجها النووي، وحظر عليها اختبار صواريخ بالستية.
وأكدت السفيرة الأميركية ، خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الامن بشأن إيران، أن المجلس “فشل في اتخاذ خطوات الحد الأدنى للرد على هذه الانتهاكات”، معتبرة أن “هذه التدابير موجودة لسبب وجيه. هذا المجلس يجب أن يفرض احترام هذه التدابير” جاء ذلك وفقا لـ”سكاى نيوز”.
وقالت هيلي “يوضح تقرير الأمين العام أن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 لذا فإن السؤال هو ماذا سيفعل مجلس الأمن حيال ذلك؟”، علما بأن أي دولة عضو بمجلس الامن لم تقترح تحرك ضد إيران.
وذكّرت السفيرة الأميركية أن إدارة ترامب بصدد مراجعة الاتفاق النووي، الذي ما انفك الرئيس الأميركي يصفه بـ”الكارثي”.
وأبلغ مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، مجلس الأمن بشأن التقرير نصف السنوي الثالث للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات والقيود المتبقية المنصوص عليها في القرار رقم 2231.
وقال فيلتمان للمجلس، في إشارة إلى مصادرة البحرية الفرنسية لأسلحة في شمال المحيط الهندي في مارس من العام الماضي، إن الأمم المتحدة “واثقة أن مصدر هذه الأسلحة إيراني وأنه قد تم شحنها من إيران”.
وتطرق التقرير أيضا إلى قيام إيران بإطلاق صاروخ باليستي في 29 يناير كانون الثاني. وقال غوتيريش في التقرير “أدعو إيران إلى تجنب إطلاق مثل هذه الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تزيد التوتر”.
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
السبت..بدء صرف السلع المدعمة بعد زيادة الدعم..وهذه الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” ...Thu, 29 Jun 2017 08:43:45 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ...Thu, 29 Jun 2017 08:21:27 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 30 يونيو - محيط
القاهرة/ أديس أبابا.. تعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية ووفقا لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات ...Thu, 29 Jun 2017 14:31:06 GMT
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
وزير الثقافة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مستقبل مظلم
قال حلمى النمنم وزير الثقافة “إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مستقبل مظلم ، وإننا سوف نتغلب على الارهاب إن عاجلا أو آجلا لأن شعب مصر يحب الحياة ومصر دولة مدنية بطبعها ...Thu, 29 Jun 2017 22:39:10 GMT
-
بريطانيا والكويت تحثان أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار
حثت بريطانيا والكويت اليوم الخميس أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من اجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت وكالة الأنباء ...Thu, 29 Jun 2017 21:59:48 GMT