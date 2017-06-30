وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يبحثان هاتفيا الأزمة السورية2017-06-30 08:36:19
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال إتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية حيث دعا لافروف واشنطن إلى عدم السماح بوقوع استفزازات ضد دمشق.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن الوزيرين بحثا أيضا ضرورة تثبيت نظام وقف إطلاق النار وتنشيط الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات استخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن وزير الخارجية الروسي شدد على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أعمال إستفزازية ضد القوات الحكومية السورية، التي تحارب الإرهابيين .
وأشار البيان إلى أن لافروف وتيلرسون اتفقا على مواصلة الإتصالات بينهما، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العلاقات الثنائية . يُذكر أن موسكو رفضت المزاعم الأمريكية الأخيرة القائلة بأن الحكومة السورية تعد لشن هجوم كيميائي جديد، ووصفتها الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي الموجه ضد سوريا وروسيا على حد سواء .
-
أبو حامد: «30 يونيو» ثورة تحرير الوطن
احيا الدكتور محمد أبو حامد النائب البرلماني الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، واصفا اياها بأنها “ثورة استرداد وتحرير وطن”. وقال أبو حامد من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 06:20:41 GMT
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
السبت..بدء صرف السلع المدعمة بعد زيادة الدعم..وهذه الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” ...Thu, 29 Jun 2017 08:43:45 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ...Thu, 29 Jun 2017 08:21:27 GMT
-
9 أطعمة تقودك لنوم هاديء
تؤثر الأطعمة التي نتناولها على نشاطنا اليومي، ما ينعكس على مدى تأهبنا وقدرتنا على الاستيقاظ في الصباح، كما تؤثر على السرعة التي نغفو بها عندما يحين وقت النوم. ولأن ...Fri, 30 Jun 2017 06:09:41 GMT
-
أخطر 10 معلومات عن الغدة الدرقية
رغم أن الإصابة بها باتت تتزايد بشكل كبير في الآونة الخيرة، إلا أن كثيرين يتجاهلون أمراض الغدة الدرقية، والتي تؤثر على أجهزة عديدة في جسم الإنسان. وفيما يلي ملفا ...Fri, 30 Jun 2017 06:09:39 GMT
-
لهذه الأسباب تجنب تعبئة زجاجات المياه البلاستيكية
إعادة ملئ قوارير المياه البلاستيكية حتى بعد غسلها، قد يؤدي لأمراض خطيرة لما قد تحتويه من بكتيريا ومواد كيميائية خطيرة على الصحة. العبوات البلاستيكية الفارغة قد ...Fri, 30 Jun 2017 06:09:40 GMT