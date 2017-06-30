استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 18.0400 جنيه للشراء و18.1397 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.4411 جنيه للشراء و20.5559 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.1417 جنيه للشراء و23.2805 جنيه للبيع، والفرنك السويسرى 18.7487 جنيه للشراء و18.8602 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.1000 جنيه للشراء و16.1904 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6521 جنيه للشراء و2.6680 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8099 جنيه للشراء و4.8366 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.4889 جنيه للشراء و59.8374 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9107 جنيه للشراء و4.9392 جنيه للبيع.