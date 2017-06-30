أكد الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، أن هناك نوعان من البقول النوع سريع الطهي مثل العدس ولايحتاج إلى نقع في الماء، والثاني مثل الفول أو الحمص أو اللوبيا فهذه الأنواع تحتاج إلى أن تُنقع في الماء لاعادة الرطوبة إليها ونُقليل مدة الطهي، وهي تساعد على الهضم والتخلص من المواد المسببة للغازات.

وأضاف أنه عند تناولها تغسل البقول جيداً وتوضع في إناء كبير ويضاف خمس أضعاف كمية البقول ماء وتترك لتغلي لمدة خمس دقائق ثم تبعد عن النار وتُترك على الأقل ساعة، يُفضل أن تُترك لمدة أربع ساعات إذا أمكن، فكلما زادت المدة كان ذلك أفضل تشطف البقول وتُغطى بالماء وملعقة من الزبد أو الزيت فهذا يساعد على إيقاف الرغوة التي تنتج أثناء الغليان وكذلك الفوران.

كما يُمكن إضافة بعض التوابل كالهيل أو ورق الغار مع تجنب إضافة أي أملاح أو حمضيات (خل، ليمون، طماطم) لأن هذه المواد تجعل البقول صلبة تُترك لتغلي لمدة عشر دقائق ثم تُخفف الحرارة وتُترك على نار هادئة حتى تنضج، وتُختبر بالضغط عليها بأطراف الأصابع وأخيراً يوضع في الحسبان أن طهي كوب من البقول الجافة سينتُج عنه ثلاث أكواب من البقول المطبوخة.