أكد الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي ان أسباب عدم نجاح الكيك سببها إما أن درجة حرارة الفرن ليست كما ورد بالوصفة أو أنه تم فتح باب الفرن أثناء الخبز أو أن الدقيق لم يعاير بدقة أو أن الوصفة نفسها لم توضح إن كان الدقيق منخولاً أم لا.

وعند مُعايرة الدقيق باستخدام الكوب “المعيار” لا نضغط عليه حتى لا نستخدم قدراً إضافياً من الدقيق قد يؤثر على الوصفة، ويُفضل فصل البياض عن الصفار ثم خفق البياض بمفرده حتى يُصبح مارنجاً هوائياً ثم نضيفه للمحتويات الأخرى، ما يساعد على الحصول على كيك إسفنجي هش.

وهذه بعض النقاط التي يجب إتباعها كذلك:

- يجب خفق البيض مع السكر لمدة خمس دقائق على الأقل.

- عند رفع خليط الكيك وصبه في القالب، يُسكب متواصلاً.

- يُترك الخليط جانباً لمدة عشر ثوان، فإذا لم يُحافظ على شكله، يُعاد خفقه.

- عند إضافة الزبد يمكن وضع قليل من الخليط جانبا وخفقه مع الزبد ثم أضافته.

- تُنخل المحتويات الجافة، وعند إضافتها لخليط البيض تُضاف تدريجياً وليس دفعة واحدة.

- تُدمج المحتويات الجافة جيدا بالتقليب المستمر مع رفع الخليط وإنزاله مرات متكررة.

- يُراعى تسخين الفرن لدرجة الحرارة المذكورة في الوصفة قبل وضع الكيك أو البسكوت.

- تُخبز في فرن متوسط الحرارة بالرف الأوسط من الفرن