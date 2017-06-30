حيلة ذكية لمتابعة الأخبار على "كروم" بسهولة2017-06-30 08:13:01
إن كنت ترغب بمتابعة آخر الأخبار عند فتح علامة تبويب جديدة في متصفح كروم، فربما يجدر بك تجربة إضافة Rowe الجديدة.
تتيح الإضافة إمكانية الحصول على آخر الأخبار من مصادر عالمية يفوق عددها السبعين، وذلك في كل مرة تقوم بها بفتح علامة تبويب جديدة على متصفح كروم، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
وتسمح لك الإضافة التي تمتاز بواجهة استخدام بسيطة وأنيقة، بإلقاء نظرة سريعة على آخر المستجدات من المصادر المفضلة لديك دون الحاجة لتذكر كافة هذه المصادر، تمتاز الإضافة بتقديمها لمزايا ذكية مختلفة، مثل قدرتها على الكشف عن المصادر الإخبارية المفضلة لك تلقائياً ومن ثم إضافتها إلى قوائم المفضلة.
وتدعم الإضافة ميزة العمل في وضع عدم الاتصال لمصادر الأخبار التي زرتها على الأقل مرة واحدة، إلى جانب دعمها لإمكانية مشاركة الأخبار مباشرة على الشبكات الاجتماعية بضغطة واحدة، ويُمكنك تخصيص تصنيفات المصادر الإخبارية بالطريقة التي تفضلها، مثل الحصول على أخبار التكنولوجيا أو الرياضة أو الفن أو السياسة وغيرها.
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