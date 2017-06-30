هكذا تختار كاميرا الهاتف الذكي بدقة2017-06-30 08:11:22
هناك مرحلة باتت فيها التطويرات على كاميرات الهواتف الذكية هي السمة الشائعة، وذلك بدلاً من التركيز على تقنيات جديدة كلياً أو حتى العمل على تحسينات جذرية للمعالجات أو البطارية.
وربما تكون هذه الخطوة منطقية من قبل الشركات المصنعة للهواتف في ظل التوجه الكبير لالتقاط الصور باستخدامها ومشاركتها على الشبكات الاجتماعية، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
مع ذلك لا يجب أن تنخدع ببعض العبارات التسويقية الرنانة التي نسمعها من هذه الشركات بخصوص الكاميرا، فمواصفات الكاميرا الرئيسية لوحدها مثل الدقة (الميجابيكسل) ليست العامل الوحيد عند الاختيار.
وبدلاً من الاهتمام فقط بدقة الكاميرا كأن تأتي بدقة 20 ميجابيكسل، عليك أيضاً معرفة فتحة العدسة والسرعة والمميزات الأخرى، لذا إليك بعض النصائح السريعة حول اختيار الكاميرا الأنسب خاصة إن كنت من الأشخاص الذين يهتمون بالتصوير باستخدام الهاتف الذكي.
- فتحة العدسة تعتبر أحد العناصر المهمة في الكاميرا، ففتحة عدسة f/1.7 أفضل من فتحة عدسة f/1.8 (الأقل أفضل)، فهي تساعدك على التقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- يجب أن تلتفت لكافة المزايا المتوفرة في الكاميرا، مثل سرعة التركيز التلقائي للصورة، دعم HDR، تفاصيل المثبت البصري للصورة OIS، التقاط صور البانوراما، التقاط الحركة البطيئة وغيرها من المزايا.
- إن كنت تخطط لشراء هاتف جديد، فحاول أن تتأكد أن الكاميرا الخاصة به قادرة على التقاط الصور بسرعة كافية فبعض الهواتف المتوسطة والمنخفضة المواصفات تعاني من تأخر واضح عند التقاط الصور.
- انتبه لمدى قوة الكاميرا من حيث تصوير الفيديو خاصة معدل الإطارات، فهناك كاميرات يُمكنها التقاط الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية أو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطار في الثانية كما هو الحال في هاتف جالكسي إس 8.
- يُفضل أن تشاهد بعض النماذج العملية لكاميرا الهاتف الذي ترغب بشرائه، وأقصد هنا الصور والفيديوهات الملتقطة به، لمعاينة جودة الكاميرا بنفسك وتحديد بعض العيوب مثل اهتزاز الفيديو (ستجد الكثير من النماذج منتشرة على الإنترنت لكل هاتف).
- إن كنت ترغب بشراء هاتف بمواصفات مرتفعة وعامل الكاميرا هو الأهم لديك، فيمكنك أن تلقي نظرة على بعض الاختبارات المتخصصة في هذا المجال ومعرفة أفضل كاميرا متوفرة في هاتف ذكي. (يُمكنك الاعتماد على موقع DxOMark).
- الكاميرا القوية تحتاج إلى سعة تخزين داخلية مناسبة، لأنك ستقوم بالتقاط مجموعة هائلة من الصور، لذا احرص على أن يكون هاتفك الأندرويد يدعم بطاقة مايكرو إس دي، أما إن كنت من مستخدمي هواتف “آي فون” فاحرص على اختيار هاتفك الجديد بسعة تخزينية أعلى، (هذه النصيحة لن تكون مهمة إن أردت الاعتماد بالكامل على خدمات تخزين سحابية مثل صور جوجل).
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