إعادة ملئ قوارير المياه البلاستيكية حتى بعد غسلها، قد يؤدي لأمراض خطيرة لما قد تحتويه من بكتيريا ومواد كيميائية خطيرة على الصحة.

العبوات البلاستيكية الفارغة قد تحتوي على البكتيريا المسببة للأمراض، فهي مصممة للاستعمال لمرة واحدة فقط، وأظهرت نتائج تحاليل أُجريت على بعض العبوات بعد استخدامها لمدة أسبوع، وجود مواد كيميائية وبكتيريا قد تكون مسؤولة عن التسبب بأمراض خطيرة، كأمراض القلب، والمشاكل الهرمونية، وخطر الإصابة بسرطان الثدي.

كانت هناك مخاوف على وجه الخصوص بشأن مادة (BPA) أو (بيسفينولA) وهي مادة كيميائية مثيرة للجدل، تُستخدم في صناعة البلاستيك ويعتقد أنها تتداخل مع الهرمونات التناسلية، إضافة إلى تأثيرها على كل الوظائف الطبيعية في الجسم، كما أشارت أبحاث مخبرية إلى وجود أعداد كبيرة من البكتيريا في العبوات البلاستيكية المستخدمة قد تعادل البكتيريا الموجودة في كرسي المرحاض، حسب “DW”، عن صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.

يميل الكثيرون إلى شطف القارورة عوضاً عن تنظيفها، ما يسبب بتكاثر البكتيريا بشكل أكبر، إذ قد يساعد تنظيفها جيداً بجعلها آمنة وقابلة لإعادة الاستخدام، كما تنصح أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بتجنب استخدام القوارير التي تحتوي على مادة (BPA) الموجودة في العديد من الصناعات البلاستيكية، لأن تعرضها للحرارة أو الابيضاض يؤدي إلى زيادة ترشح هذه المادة الكيميائية، التي مُنعت في عدد من البلدان بسبب أضرارها الكثيرة، حسب صحفية “ZEE” الهندية.

بيد أن الأطباء ينصحون بإعادة تدوير القوارير المستخدمة وشراء قوارير مياه جديدة أو استخدام القواريرالزجاجية، مع الحرص على تنظيفها بشكل منتظم، فوفقاً للخبراء فإن 60 % من الجراثيم الموجودة في عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة من شأنها أن تعرض الإنسان لأمراض خطيرة، حسب صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز”.