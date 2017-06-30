لهذه الأسباب تجنب تعبئة زجاجات المياه البلاستيكية2017-06-30 08:08:39
إعادة ملئ قوارير المياه البلاستيكية حتى بعد غسلها، قد يؤدي لأمراض خطيرة لما قد تحتويه من بكتيريا ومواد كيميائية خطيرة على الصحة.
العبوات البلاستيكية الفارغة قد تحتوي على البكتيريا المسببة للأمراض، فهي مصممة للاستعمال لمرة واحدة فقط، وأظهرت نتائج تحاليل أُجريت على بعض العبوات بعد استخدامها لمدة أسبوع، وجود مواد كيميائية وبكتيريا قد تكون مسؤولة عن التسبب بأمراض خطيرة، كأمراض القلب، والمشاكل الهرمونية، وخطر الإصابة بسرطان الثدي.
كانت هناك مخاوف على وجه الخصوص بشأن مادة (BPA) أو (بيسفينولA) وهي مادة كيميائية مثيرة للجدل، تُستخدم في صناعة البلاستيك ويعتقد أنها تتداخل مع الهرمونات التناسلية، إضافة إلى تأثيرها على كل الوظائف الطبيعية في الجسم، كما أشارت أبحاث مخبرية إلى وجود أعداد كبيرة من البكتيريا في العبوات البلاستيكية المستخدمة قد تعادل البكتيريا الموجودة في كرسي المرحاض، حسب “DW”، عن صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.
يميل الكثيرون إلى شطف القارورة عوضاً عن تنظيفها، ما يسبب بتكاثر البكتيريا بشكل أكبر، إذ قد يساعد تنظيفها جيداً بجعلها آمنة وقابلة لإعادة الاستخدام، كما تنصح أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بتجنب استخدام القوارير التي تحتوي على مادة (BPA) الموجودة في العديد من الصناعات البلاستيكية، لأن تعرضها للحرارة أو الابيضاض يؤدي إلى زيادة ترشح هذه المادة الكيميائية، التي مُنعت في عدد من البلدان بسبب أضرارها الكثيرة، حسب صحفية “ZEE” الهندية.
بيد أن الأطباء ينصحون بإعادة تدوير القوارير المستخدمة وشراء قوارير مياه جديدة أو استخدام القواريرالزجاجية، مع الحرص على تنظيفها بشكل منتظم، فوفقاً للخبراء فإن 60 % من الجراثيم الموجودة في عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة من شأنها أن تعرض الإنسان لأمراض خطيرة، حسب صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز”.
-
أبو حامد: «30 يونيو» ثورة تحرير الوطن
احيا الدكتور محمد أبو حامد النائب البرلماني الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، واصفا اياها بأنها “ثورة استرداد وتحرير وطن”. وقال أبو حامد من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 06:20:41 GMT
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
السبت..بدء صرف السلع المدعمة بعد زيادة الدعم..وهذه الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” ...Thu, 29 Jun 2017 08:43:45 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ...Thu, 29 Jun 2017 08:21:27 GMT
-
9 أطعمة تقودك لنوم هاديء
تؤثر الأطعمة التي نتناولها على نشاطنا اليومي، ما ينعكس على مدى تأهبنا وقدرتنا على الاستيقاظ في الصباح، كما تؤثر على السرعة التي نغفو بها عندما يحين وقت النوم. ولأن ...Fri, 30 Jun 2017 06:09:41 GMT
-
أخطر 10 معلومات عن الغدة الدرقية
رغم أن الإصابة بها باتت تتزايد بشكل كبير في الآونة الخيرة، إلا أن كثيرين يتجاهلون أمراض الغدة الدرقية، والتي تؤثر على أجهزة عديدة في جسم الإنسان. وفيما يلي ملفا ...Fri, 30 Jun 2017 06:09:39 GMT
-
لهذه الأسباب تجنب تعبئة زجاجات المياه البلاستيكية
إعادة ملئ قوارير المياه البلاستيكية حتى بعد غسلها، قد يؤدي لأمراض خطيرة لما قد تحتويه من بكتيريا ومواد كيميائية خطيرة على الصحة. العبوات البلاستيكية الفارغة قد ...Fri, 30 Jun 2017 06:09:40 GMT