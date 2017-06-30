قال الجيش اللبنانى، إن خمسة انتحاريين هاجموا جنودا لبنانيين أثناء مداهمة القوات لاثنين من مخيمات اللاجئين السوريين فى منطقة عرسال على الحدود مع سوريا، اليوم الجمعة، فيما ألقى متشدد سادس قنبلة يدوية على دورية وإن سبعة جنود أصيبوا فى المجمل.

وكان مصدر أمنى، صرح أن أربعة جنود لبنانيين أصيبوا، الجمعة، عندما ألقى متشددون قنابل عليهم أثناء مداهمة الجيش لاثنين من مخيمات اللاجئين فى منطقة عرسال على الحدود مع سوريا فى شمال شرق لبنان. واندلعت اشتباكات بعد الواقعة.