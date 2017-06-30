"التضامن": غدًا بدء صرف معاشات شهر يوليو شاملة الزيادة2017-06-30 08:13:18
يبدأ أصحاب المعاشات، غداً السبت، صرف معاش شهر يوليو شاملاً الزيادة التى تقررت لهم بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 551 جنيهًا، حيث سبق وأن وجهت غادة والى وزيرة التضامن المسئولين بصندوقى التأمين الاجتماعى بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد بعشرة أيام، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستفيدين .
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة بالأجور والمعاشات.
وأكد سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، الانتهاء من تنفيذ برامج احتساب الزيادة وضمها للمعاش وإجراء التحويلات المالية لجهات الصرف، سواء البنوك أو هيئة البريد أو بنك ناصر الاجتماعى، فضلاً عن منافذ الصرف التابعة للصندوقين وماكينات الصرف الآلى على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من صباح غدٍ السبت، مع إجراء المتابعة اللازمة لإجراءات الصرف وعرض تقارير المتابعة كل ساعتين على الوزيرة.
وأضاف عبد الهادى، أنه بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلى فسيتم البدء فى الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية اليوم الجمعة وبداية غدًا السبت 1 يوليو، بينما سيبدأ صباح يوم السبت 1 يوليو الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف بعد غدٍ الأحد، نظرًا لأنها لا تعمل يوم السبت.
وجدير بالذكر أن هناك 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12.7 مليار جنيه شهريًا شاملة الزيادة .
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