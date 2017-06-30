تؤثر الأطعمة التي نتناولها على نشاطنا اليومي، ما ينعكس على مدى تأهبنا وقدرتنا على الاستيقاظ في الصباح، كما تؤثر على السرعة التي نغفو بها عندما يحين وقت النوم.

ولأن هناك تفاعلاً كبيراً بين النوم والطعام، حيث تحسن بعض الأطعمة نومنا فيما يساهم البعض الآخر في زيادة الأرق، فإن علينا تحديد ما نأكله قبل النوم، وللاستمتاع بليلة نوم هانئة، يمكنك تناول الأطعمة التالية، حسب “روسيا اليوم” عن” كوكينج لايت:

1. الصويا:

هي وجبة خفيفة من فول الصويا، يضيف تناولها إلى جسمك بعض معدن الماغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات، وتوفره الأطعمة التي تحتوي على الصويا مثل حساء الميسو الياباني، ما يساعد على الاستمتاع بليلة نوم جيدة.

2. الأفوكادو:

إذا كنت بحاجة إلى سبب لتحب الأفوكادو، فاعلم أنه يحتوي على كميات عالية من الدهون غير المشبعة، التي يمكنها أن تزيد مستويات السيروتونين الخاص بك، والمواد الكيميائية التي تحفز جزءاً من الدماغ الذي يدفعك إلى النوم، كما أن الأفوكادو يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم.

3. الحمص:

يحتوي الحمص على كمية عالية من التربتوفان وهو من الأحماض الأمينية الأساسية، التي يستخدمها الجسم لإنتاج النياسين وفيتامين “ب” المهمان لعملية الهضم، وتتحكم بالحالة النفسية للإنسان، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك، الذي يساعد على تنظيم النوم.

4. الشوكولاتة الداكنة:

تناول الشوكولاتة بالحليب بدلا من القهوة سيمنحك بالتأكيد كميات عالية من السكر والكافيين، لكن الداكنة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس لأنها تحتوي على السيروتونين وهو ما يساعدك على النوم.

5. عصير العنب الأحمر:

يبدو غريباً بعض الشيء أن كوباً من عصير العنب الأحمر يمكن أن يجعلك تغفو وتنام، لكن ذلك عائد في الواقع إلى العنب، الذي يحتوي على مستويات عالية من الميلاتونين، وهو الهرمون المحفز للنوم الطبيعي في المخ، لكن حذارِ من التأثيرات الجانبية لو تم تناوله على شكل نبيذ فالمشروبات الكحولية تجعلك متعباً وتمنع جسمك من الاستمتاع بنوم عميق، لأن تأثير الاسترخاء بسبب الكحول قصير.

6. الموز:

يتضمن مزيجاً من البوتاسيوم والماغنيسيوم ما يساعد على استرخاء الجسم ما يؤدي إلى نوم جيد، فضلا عن احتوائه على حمض التربتوفان وفيتامين “ب6”، واللذان يضمنان نوما أفضل.

7. الكرز:

يعد الكرز الغذاء الأفضل على الإطلاق للحث على النوم، فهذه الفاكهة تحفز النوم بشكل كبير من خلال هرمون الميلاتونين، ويستخدم أيضاً في العلاج من الأرق.

8. الأسماك:

تحتوي عدة أنواع من الأسماك مثل السلمون والتونة على محفزات للنوم مثل فيتامين “ب6”، الذي يساعد على إنتاج الميلاتونين.

9. المكسرات:

تعد معظم المكسرات مصدراً جيداً للكالسيوم والدهون غير المشبعة، ما يساعد على تحسين مستويات السيروتونين، وإذا كنت بحاجة إلى النوم فيمكنك تناول بعض اللوز على سبيل المثال، لاحتوائه على كميات عالية من الماغنيسيوم التي تعزز استرخاء العضلات وتجلب الإحساس بالنعاس ما يساعدك على النوم بشكل سليم.