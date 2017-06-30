 Moheet on google
الجمعة 30 يونيو 2017 08:57 صباحاً
روابط سريعة
أبو حامد: «30 يونيو» ثورة تحرير الوطن
الدكتور محمد أبوحامد
الدكتور محمد أبوحامد

أبو حامد: «30 يونيو» ثورة تحرير الوطن

2017-06-30 08:08:50
متابعات

احيا الدكتور محمد أبو حامد النائب البرلماني الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، واصفا اياها بأنها “ثورة استرداد وتحرير وطن”.
وقال أبو حامد من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “٣٠ يونيه ثورة استرداد و تحرير وطن أتشرف بأني كنت أشارك هذه الجموع عند الاتحادية و الهتاف واحد يسقط يسقط حكم المرشد ، يسقط يسقط حكم الإخوان” .
وجدير بالذكر، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو 2013 التي اطاحت بالرئيس المعزول  محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3