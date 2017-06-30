احيا الدكتور محمد أبو حامد النائب البرلماني الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، واصفا اياها بأنها “ثورة استرداد وتحرير وطن”.

وقال أبو حامد من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “٣٠ يونيه ثورة استرداد و تحرير وطن أتشرف بأني كنت أشارك هذه الجموع عند الاتحادية و الهتاف واحد يسقط يسقط حكم المرشد ، يسقط يسقط حكم الإخوان” .

وجدير بالذكر، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو 2013 التي اطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.