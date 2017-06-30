قال حلمى النمنم وزير الثقافة “إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مستقبل مظلم ، وإننا سوف نتغلب على الارهاب إن عاجلا أو آجلا لأن شعب مصر يحب الحياة ومصر دولة مدنية بطبعها كما أن التنظيمات الارهابية مصيرها الى زوال، لأنها قائمة على القتل وأي تنظيم أو فكر قائم على القتل مصيره الى زوال”.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الثقافة مساء اليوم احتفالية توقيع كتاب (مكافحة الفساد بالطرق القانونية) ، وتكريم مؤلفه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق التى أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور جمع كبير من المسئولين وخبراء القانون والمثقفين والاعلاميين، من بينهم رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن.

وأضاف النمنم ” وهناك مشكلة أخرى أشد خطورة من الارهاب وهى الفساد الذى تمتد جذوره الى العهد الفرعونى ، وهى ليست وقفا على الدول النامية ، ولكنها منتشرة في كل أنحاء العالم ، والجديد هو درجة المقاومة وانتباه المجتمعات الى خطورتها لأن مكافحة الفساد ليست مهام أجهزة فحسب ولكنها ثقافة أيضا”.

وتابع ” إن 30 يونيو تشكل يوما تاريخيا للقضاء المصري ، حيث صدر حكم بعودة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود عام 2013 الى منصبه بعد صدور قرار الرئيس الأسبق محمد مرسى في عهد جماعة الإخوان الإرهابية بعزله وتعيينه سفيرا لدى دولة الفاتيكان ، لأن القانون والدستور المصري لايجيزان عزل النائب العام”.

وقال النمنم ” إنه من الضروري تكاتف جهود كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى للفساد ، إننا أمام ظاهرة معقدة متشابكة كما وصفها مؤلف الكتاب”.

ودعا الوزير النائب العام الأسبق الى عرض تجربته القضائية في كتاب تستفيد منه الأجيال ، وكذلك تجربته في العزل من منصبه وصموده ونضاله حتى تحقق له ما أراد وانتصر له القضاء ، وبعد عودته الى منصبه رفض الإستمرار فيه لأنه يريد أن يقول إنه يدافع عن القانون وليس عن المنصب.