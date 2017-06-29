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فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
مظاهرات 30 يونيو

فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

2017-06-29 23:47:20

احتفالا بالذكرى الرابعة علي مرور ثورة 30 يونيو تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا للجمهور، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بثورة 30 يونيو.

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