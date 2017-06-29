وزير الخارجية يغادر إلى إثيوبيا للإعداد لقمة الاتحاد الأفريقة2017-06-29 23:39:47
غادر القاهرة مساء اليوم الخميس سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر فى الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 29 لقمة الاتحاد الأفريقى قبل عودته لمصر مساء السبت للمغادرة مع الرئيس السيسى صباح الأحد إلى المجر.
يضم الوفد المرافق لوزير الخارجية المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
وكان “أبوزيد” قد صرح فى بيان قائلا: “سيشارك وزير الخرجية فى الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية خلال يومى 30 يونيو والأول من يوليو 2017”.
ثم تعقد الدورة العادية الـ 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى خلال يومى 3 و4 يوليو 2017 والتى تعقد تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافى من خلال الاستثمار فى الشباب” باعتباره شعار الاتحاد الأفريقى خلال عام 2017.
حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية فى مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.
وأن القمة سوف تتناول عددا من الموضوعات الهامة تشمل تقارير مهمة حول القضايا الأفريقية وأن وزير الخارجية سوف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة وبدول حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وللتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية
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